На Львівщині відновили комендантську годину у Великодню ніч: нічних богослужінь не буде - ОВА

В ніч з 23 на 24 квітня на Львівщині діятиме комендантська година.
На Львівщині відмінили попереднє рішення та знову ввели комендантську годину у Великодню ніч: з 23:00 год. 23 квітня до 05:00 год. 24 квітня.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч", - йдеться у повідомленні.
Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.
В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.
"На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій", - підкреслив він.
Нагадаємо, мешканців Миколаєва просять утриматися від походу до церкви на Великдень.
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