На Львівщині вантажна фура врізалась у крамницю, загинуло троє людей: подробиці з місця трагедії

Удар був такої сили, що кабіну відірвало від тягача.
Надвечір у п’ятницю, 3 вересня, у місті Рудки Львівської області фура, навантажена щебенем, врізалась у продуктову крамницю, загинуло троє людей.
Про подробиці цієї ДТП йдеться у прямому включенні з місця події в сюжеті ТСН.19:30.
Як свідчить відео з камер спостереження, вантажівка мчала вулицею з великою швидкістю. Перед нею із другорядної дороги виїхав білий мікроавтобус. Щоб уникнути зіткнення, водій фури вивернув кермо і виїхав на тротуар, де збив електроопору і врешті влетів у продуктову крамницю. Удар був такої сили, що кабіну відірвало від тягача, а будинок — розтрощило.
Троє людей загинуло на місці — водій вантажівки та двоє жінок, особи встановлює поліція. Наразі невідомо, чи вони були пасажирками фури, чи перехожими. Ще одна неповнолітня дівчинка, яка проходила вулицею, дивом вижила у цій аварії. З місця ДТП госпіталізовано ще одну особу.
У продуктовій крамниці в момент аварії перебувала тільки продавчиня, вона не постраждала.
На місці події працюють слідчі, рятувальники розбирають завали.