На Львівщині в'язень колонії шукав для РФ коригувальників для ударів по об'єктах енергетики (фото)

Ув'язнений працював на ФСБ і шукав "на волі" коригувальників російських ракет.

У Львівській області Служба безпеки України викрила агента ФСБ РФ який, відбуваючи покарання у виправній колонії, допомагав росіянам у підготовці ракетних ударів по військовій та критичній інфраструктуру області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який від 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

"Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Для збору інформації, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих "на волі", - йдеться у повідомленні.

За кожне виконане завдання ФСБ "гарантувала" від $1000 до $5000. Сума залежала від важливості об’єкта.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Переписка в'язня колонії на Львівщині з агентом ФСБ.

Ув'язнений потрапив до поля зору ФСБ через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав в "Однокласниках". Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою Росії.

Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку – під виглядом "церковних місіонерів".

Читайте також: