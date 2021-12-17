На Львівщині в шахті стався обвал породи: загинув 35-річний гірник

На Львівщині в шахті стався обвал породи: загинув 35-річний гірник

Шахтаря намагалися врятувати медики.

У м. Соснівка, що поблизу Червонограда, Львівської області 17 грудня стався обвал у шахті "Надія". Через це загинув 35-річний шахтар.

Про це у Facebook повідомила депутатка Львівської обласної ради Анна Ярмола.

"На шахті "Надія" стався обвал породи на глибині 500 м. Працівник 1986 року народження, який потрапив під завал породи, загинув", - повідомила депутатка.

Інформацію підтвердив також голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Він додав, що медики намагалис врятувати потерпілого шахтаря, проте його травми виявились смертельними.

"За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, по дорозі на поверхню гірник помер", - повідомив Михайло Волинець.

Читайте також: