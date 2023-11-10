На Львівщині в куполі церкви виявили криївку УПА: як вона виглядає

До криївки в церкві залазили з хорів за допомогою драбини.

У Львівській області в 120-річній церкві у прикордонному селі виявили Криївку, в якій ховалися від облав більшовиків місцеві чоловіки, зокрема і упівці.

Про це пише zaxid,net.

Зазначається, що наразі церкву відновлюють та готують до включення у туристичні маршрути.

За словами місцевого отця Романа Грома, про існування схованки на горищі церкви люди знали, але особливо туди не лазили, навіть боялися про це говорити.

"Напрацьовуючи маршрути за проектом “БойкоМандри”, в мене виникла ідея відновити її. Ми зробили кілька експедиційних вилазок нагору, познаходили на стінах підписи людей, написи, побутові вказівки “візьми, скажи”. Вони ще неідентифіковані і непрочитані. Знайшли також багато куль, але не гільз. Можна припустити, що це місце було також схроном зброї упівців», – пояснив отець Роман.

120-літня церква на Львівщині

Також він розповів, що за переказами старожилів, до криївки в церкві залазили з хорів за допомогою драбини.

"Там місця достатньо, там можна було перебувати довго, якщо були запаси їжі. Ми не знаємо, коли це місце почали використовувати як криївку, скільки людей там ховались і впродовж якого часу, але знаємо про конкретний випадок, коли її викрили і хто там був в цей момент", – пояснив священник.

Нагадаємо, у Львові стався черговий скандал, пов'язаний з примусовою мобілізацію. У Мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса.

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