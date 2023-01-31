На Львівщині в електричці жорстоко побили людину: поліцейські затримали нападників та розповіли деталі

Правоохоронці Львівщини затримали зловмисників, які 26 січня побили чоловіка у електропоїзді сполученням "Львів-Здолбунів". Потерпілий з важкими травмами голови перебуває у лікарні.

Деталі розповіли у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, до побиття 38-річного мешканця Золочівського району причетні мешканці Закарпаття віком 27, 40 та 47 років. Між чоловіками стався конфлікт.

Так, 26 січня близько 19:00 у тамбурі електропоїзда сполученням "Львів-Здолбунів" троє мешканців Закарпаття під час конфлікту жорстоко побили одного з пасажирів, після чого вийшли на найближчій станції та втекли.

"Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападників та затримали їх в одному з сіл неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки. 28 січня слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі до десяти років.

Досудове розслідування триває. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, після скандалу з перепусткою для дівчини очільника патрульної поліції Львівської області звільняють.

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