На Львівщині в автотрощі загинула жінка та двоє дітей, рух транспорту - ускладнений

На Львівщині в автотрощі загинула жінка та двоє дітей, рух транспорту - ускладнений

Внаслідок ДТП - ускладнений дорожній рух.

У п'ятницю, 8 квітня, пообіді біля населеного пункту Угерсько Стрийського району, що на Львівщині, сталася смертельна аварія.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівській області.

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За даними патрульної поліції, в автотрощі загинуло троє людей: жінка та двоє дітей. Також додають, що є травмовані. Скільки загалом потерпілих - наразі у поліції не повідомили. Деталі аварії встановлюються. Як видно з фото, удар був такої сили, що автомобілі зазнали значних пошкоджень.

На місці працюють усі необхідні служби. Патрульні регулюють рух.

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