На Львівщині унаслідок ДТП загинула жінка, п’ятеро осіб отримали поранення

Внаслідок автозіткнення одна людина загинула. Ще п’ятеро, серед яких 13-річний хлопчик, доставлені в реанімацію.

Про це інформує патрульна поліція Львівської області у повідомленні у соціальних мережах.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 січня, близько 21.15, на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Пасіки-Зубрицькі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Skoda Fabia», 30-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з іншим автомобілем «Skoda Fabia», яким керувала 21-річна мешканка Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля загинула на місці події, а її пасажири, 22-річна львів’янка та двоє жителів району – 23-річний чоловік і 42-річна жінка – отримали тілесні ушкодження та були доставлені в реанімацію. Водій іншого автомобіля та його пасажир, 13-річний мешканець Львівського району, також отримали тілесні ушкодження та були доставлені в реанімацію.

Водій «Skoda Fabia», який скоїв смертельну ДТП, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ - Чоп депутат від партії “Батьківщина” на смерть збив 18-річну дівчину. Винуватцем ДТП виявився Андрій Ніколаєнко - сам він каже, що співпрацює з ДБР та що за кермом був тверезий. Згодом же у Мережі з’явилися кадри з місця смертельної аварії.

9 листопада Печерський районний суд Києва обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нардеп збив 18-річну дівчинку! ТСН побувала на місці трагедії