Категорія
Львів
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Львівщині унаслідок ДТП загинула жінка, п’ятеро осіб отримали поранення

На Львівщині унаслідок ДТП загинула жінка, п’ятеро осіб отримали поранення

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
421
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Львівщині унаслідок ДТП загинула жінка, п’ятеро осіб отримали поранення

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля загинула на місці події. / Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП у Львівському районі

Внаслідок автозіткнення одна людина загинула. Ще п’ятеро, серед яких 13-річний хлопчик, доставлені в реанімацію.

Про це інформує патрульна поліція Львівської області у повідомленні у соціальних мережах. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 січня, близько 21.15, на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Пасіки-Зубрицькі Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Skoda Fabia», 30-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з іншим автомобілем «Skoda Fabia», яким керувала 21-річна мешканка Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка автомобіля загинула на місці події, а її пасажири, 22-річна львів’янка та двоє жителів району – 23-річний чоловік і 42-річна жінка – отримали тілесні ушкодження та були доставлені в реанімацію. Водій іншого автомобіля та його пасажир, 13-річний мешканець Львівського району, також отримали тілесні ушкодження та були доставлені в реанімацію.

Водій «Skoda Fabia», який скоїв смертельну ДТП, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ - Чоп депутат від партії “Батьківщина” на смерть збив 18-річну дівчину. Винуватцем ДТП виявився Андрій Ніколаєнко - сам він каже, що співпрацює з ДБР та що за кермом був тверезий. Згодом же у Мережі з’явилися кадри з місця смертельної аварії.

9 листопада Печерський районний суд Києва обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нардеп збив 18-річну дівчинку! ТСН побувала на місці трагедії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
421
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація