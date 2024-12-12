На Львівщині у школяра під час уроків зупинилося серце

Хлопець перебував у комі, але медики змогли врятувати його.

На Львівщині лікарі екстреної медичної допомоги врятували 12-річного учня, у якого в школі сталася зупинка серця.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

Виклик про погіршення стану дитини та судоми медики отримали зі школи одного із сіл Золочівщини.

"У дитини була кровотеча з ротової та носової порожнини. Я розпочала компресію, колеги здійснили санацію ротової порожнини та замоніторували пацієнта. Зчитали ритм – фібриляційний, тобто нерівномірний. Провели дефібриляцію, встановили ларингеальну маску, яка забезпечує доступ до дихальних шляхів", – повідомила фельдшерка з медицини невідкладних станів Мирослава Лазарєва.

У дитини зупинилося серце. Хлопчику вкололи адреналін – і на 6-й хвилині реанімації серцевий ритм відновився. З’явився пульс і дихання, проте дитина була непритомною.

Медики госпіталізували його до реанімаційного відділення Золочівської центральної районної лікарні. В стаціонарі хлопчик уже самостійно дихав, проте все ще перебував у комі.

Після доби, проведеної в комі, хлопчик прийшов до тями. Станом на зараз хлопчика вже перевели до палати загальної терапії.

Нагадаємо, у навчальному закладі Приморського району Одеси під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка.

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