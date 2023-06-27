На Львівщині в будинку знайшли мертвими матір та її 11-річну дитину: причини трагедії та фото

У м. Самбір Львівської області в ніч проти 27 червня в будинку загинули матір та її 11-річна дитина. Трагедія сталася через пожежу.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

Відомо, що пожежа виникла 27 червня о 4:14 у приватному житловому будинку на вулиці Калнишевського у Самборі. На місце події оперативно прибули рятувальники, які кинулися гасити займання.

Вогонь спалахнув на другому поверсі житлового будинку. Під час гасіння пожежі на місці трагедії рятувальники знайшли тіла жінки 1969 року народження та її 11-річної дитини. О 5:40 пожежу було ліквідовано.

У Самборі в пожежі загинули мати й дитина / Фото: Управління ДСНС у Львівській області

"Вогнем знищено перекриття між другим поверхом і горищем на площі 70 кв. м та речі домашнього вжитку на площі 70 кв. м. До ліквідації пожежі залучалося 15 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки", - повідомили рятувальники.

Ймовірно, причиною займання могло бути коротке замикання. Триває слідство.

Нагадаємо, у Львові в неділю, 25 червня, на даху поїзда знайшли тіло 20-річного хлопця. Він помер через удар електричним струмом.

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