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На Львівщині священник УПЦ МП залишив у храмі "голі" стіни, дізнавшись про перехід до ПЦУ (фото)

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На Львівщині священник УПЦ МП залишив у храмі "голі" стіни, дізнавшись про перехід до ПЦУ (фото)

Фото: Дрогобицька міська рада

У Дрогобичі священник УПЦ МП вивіз з храму весь церковний інвентар, ікони та дзвони, які були куплені за кошти громади.

У Дрогобичі, в церкві святого Іова Почаївського, громада якої перейшла до Православної церкви України, священник УПЦ МП залишив після себе "голі" стіни, забравши з приміщення храму всі ікони та церковне начиння.

Про це інформує Дрогобицька міська рада.

Священник, перед тим як покинути храм, вирішили вивезти з нього іконостас, церквовний інвентар, ікони та дзвони, які були куплені за кошти громади. А з двох будівель, розташованих на території церкви, навіть зрізали хрести.

Раніше повідомлялось, що 25 травня, у Дрогобицькій міській раді відбулось засідання спеціальної комісії, яка вирішила заборонити діяльність Московського патріархату на теренах Дрогобицької громади. Зокрема, а храм св. Іова Почаївського було опечатано. У міськраді зазначили, що вивезення майна відбулося ще до моменту ухвалення комісією рішення та опечатування храму.

"Керівництво громади повністю підтримало рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. Сьогодні тут відбулось перше богослужіння. Однак зайшовши всередину, ми були шоковані, бо церква пуста. Видно, що "батюшка" готувався до відходу, – вони забрали усе, що було придбане за кошти громади. Але ми тішимось з того, що на одну українську церкву стало більше", – сказав заступник міського голови Дрогобича Андрій Ковч.

Так виглядав храм раніше:

© Львівська єпархія УПЦ МП
Фото: Львівська єпархія УПЦ МП

А так він виглядає зараз:

© Дрогобицька міська рада
Фото: Дрогобицька міська рада
©

Раніше митрополит Епіфаній розтлумачив хитрість УПЦ щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці"

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