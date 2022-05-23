На Львівщині ​​священника Московського патріархату облили зеленкою під час богослужіння (фото)

У місті Стрий Львівської області священника УПЦ МП облили зеленкою під час літургії.
У неділю, 22 травня, священника УПЦ МП зі Стрия Володимира Мандзюка під час богослужіння у Воскресенському храмі облили зеленкою.
Про повідомили на офіційному сайті УПЦ МП.
"Сьогодні під час церковного богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захоплюють наші храми. Ще раз пишу: наші батюшки моляться за наших воїнів, за нашу країну, ми молимося церковно-слов’янською мовою, допомагаємо чим можемо: грошима, гуманітарною допомогою. Схаменіться, Бог поругаємий не буває. Кожен з нас за все дасть відповідь перед Богом", – написала донька священника Богдана Мандзюк.
Нагадаємо, служителі Московського патріархату допомагали ворогу під час окупації.
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