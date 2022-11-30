На Львівщині світла може не бути 9 годин: в ОВА пояснили причину

Наразі у Львівській області продовжують застосовувати аварійні відключення за такою схемою: на 8 годин електроенергію відключають, на 4 години живлення повертають, опісля знову на 8 годин відключають споживачів. Утім, тривалість відключення світла може збільшитися і тривати 9 годин.

Про це сьогодні, 30 листопада, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Як повідомляють спеціалісти "Львівобленерго", відключення на 8 годин орієнтовне та може збільшитися на одну годину через те, що оперативним бригадам необхідно доїжджати до підстанцій. Також тривалість відключення може зрости через повітряну тривогу, оскільки енергетики під час неї не можуть перебувати на енергооб’єктах", - пояснив Козицький.

Утім, як зазначив очільник Львівщини, якщо в будинку світла немає понад 9 годин або в сусідніх будинках, які вимикали разом з вашим, електроенергію уже повернули, про це можна повідомити енергетиків, адже, можливо, виникло пошкодження електромережі.



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Або можна написати в чатботі "Львівобленерго" в телеграмі чи вайбері.

Ситуація з електроенергією на Львівщині

На Львівщині - складна ситуація з електроенергією. В понеділок, 28 листопада, в регіоні запровадили нові графіки відключень. До них потрапили навіть ті об'єкти, які до цього не знеструмлювали.

В НЕК "Укренерго" повідомили, що дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився і станом на ранок 30 листопада становить 27%. Вчора дефіцит був на рівні 30%. Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем. За його словами, якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то "в найближчій перспективі ми зможемо стабілізувати і скоротити час відключення".

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