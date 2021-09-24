На Львівщині судитимуть сина голови Бродівської ОТГ за побиття журналіста

Власник одного з ресторанів у селі Лагодів побив журналіста, пошкодив техніку, а також забрав у нього зібрані матеріали.

У Львівській області судитимуть підприємця, який побив журналіста та розбив його камеру.

Інцидент стався у селі Лагодів 24 квітня, а підозрюваним є син голови Бродівської ОТГ Іван Белей.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

Слідчі з'ясували, що власник одного з ресторанів, він же син голови Бродівської ОТГ, побив журналіста, пошкодив техніку, а також незаконно забрав у нього зібрані матеріали. Подія трапилась біля готельно-ресторанного комплексу "Колиба".

"Подія сталась 24 квітня близько 22:00 в одному з сіл Золочівського району. 37-річний місцевий мешканець перешкоджав журналісту проводити відеозйомку поблизу закладу харчування, який належить йому. Підозрюваний вибив з рук працівника місцевої телерадіокомпанії відеокамеру, намагався її зламати, та побив потерпілого", - йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершене, 22 вересня правоохоронці скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук розповіла, що син голови Бродівської ОТГ Іван Белей побив її чоловіка Віталія Кравчука та журналіста місцевого телеканалу "Броди Online" Сергія Нікішина. Також він розбив камеру оператора.

Бійка сталась, коли депутатка та журналісти приїхали до "Колиби". Там відбувалось святкування, хоч в країні були введенні карантинні обмеження. Журналіст розповів, що спочатку у вікнах закладу горіло світло, потім його вимкнули, а за кілька хвилин звідти вийшов власник. Чоловік голосно лаявся та напав на журналістів. Спочатку він декілька разів ударив Кравчука, а потім й оператора, бо той знімав на камеру. Власник ресторану вибив камеру, вона впала на землю, і Белей вдарив її ногою.

Як повідомляє видання "Сурми Радзивілів", після цього двоє охоронців вивели оператора попід руки до дороги. Пізніше Нікішин повернувся на місце бійки, аби забрати камеру. Втім, самої техніки вже не було, а на землі лежали лише дрібні деталі від неї. Також Нікішину не повернули журналістського посвідчення, яке він показав охоронцеві закладу.

Розбита відеокамера Panasonic HC-X1000 коштувала 60 тисяч гривень. Окрім цього, вона була оснащена радіосистемою до мікрофона Sennheiser за 27 тисяч гривень.

Після інциденту Нікішин зняв побої та звернувся з заявою до поліції. За попереднім висновком експерта, він отримав забої м'яких тканин.

У поліції тоді повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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