На Львівщині стався обвал на шахті: під завалами можуть бути люди

Ґрунт обвалився на глибині понад 500 метрів, тривають пошуково-рятувальні роботи.
На Львівщині на шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району 29 червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Наголошується, що під завалами можуть бути двоє шахтарів.
Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників.
Нагадаємо, на Донеччині через обстріл окупантів було знеструмлено шахту – 73 гірники опинились під землею.
Читайте також провідні новини дня: