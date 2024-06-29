На Львівщині стався обвал на шахті: під завалами можуть бути люди

На Львівщині на шахті "Відродження" у селі Межиріччя Червоноградського району 29 червня сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наголошується, що під завалами можуть бути двоє шахтарів.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. До них залучили 15 рятувальників та 26 гірників.

Нагадаємо, на Донеччині через обстріл окупантів було знеструмлено шахту – 73 гірники опинились під землею.

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