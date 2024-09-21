На Львівщині стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК: що відомо

Розпочате службове розслідування, встановлюються обставини події.
На Львівщині стався конфлікт за участю патрульних поліції і ТЦК. Розпочате службове розслідування.
Про це повідомила патрульна поліцію Львівської області.
"Під час спільної роботи із працівниками ТЦК, патрульні зупинили автомобіль. Під час цього виникла конфліктна ситуація", – йдеться у повідомленні.
В поліції додають, що наразі розпочате службове розслідування. Встановлюються обставини події.
Нагадаємо, на Закарпатті працівники ТЦК у балаклавах силоміць затримали чоловіка.
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