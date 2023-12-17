На Львівщині сталася смертельна ДТП: загинули військовослужбовці

У Львівській області сталася ДТП – зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Унаслідок ДТП є загиблі, серед яких – військові-посадовці Держспецслужби транспорту.

Про це інформує Державна спеціальна служба транспорту.

"16 грудня близько 14:30 під час робочого відрядження на Львівщині унаслідок ДТП загинув заступник очільника Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", - йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили співчуття сім’ям загиблих. Інших деталей не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Там зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах. Унаслідок аварії водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка – загинули.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф додали, що усі жертви аварії загинули на місці ще до приїзду "швидкої".

Нагадаємо:

На Кіровоградщині сталася маторошна аварія за участю Skoda Fabia та Skoda Octavia Tour, в якій їхали 40-річний військовий Микола Спащук із дружиною Оленою та 8-річною донькою Уляною. Чоловік загинув на місці аварії, дитина померла у лікарні.

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