На Львівщині сьогодні планують зменшити кількість відключень світла: що відомо

На Львівщині до 15:00 очікується зменшення кількості та тривалості вимкнень електроенергії.

Сьогодні, 9 лютого, у Львові та Львівській області планують зменшити кількість та тривалість відключень світла.

Про це повідомляє повідомлення "Львівобленерго".

"У четвер (9 лютого) у Львові та області до 15:00 очікується зменшення кількості та тривалості відключень, враховуючи ситуацію в енергосистемі, після 15:00 відключення за погодинним графіком", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися графік та свою групу відключення жителі Львівщини можуть тут.

Нагадаємо, у Рівненській області збільшили ліміти споживання електроенергії на 9 лютого. Саме тому в регіоні від 10:00 до 15:00 буде діяти вікно без вимкнень світла, а в Хмельницькій області сьогодні взагалі не будуть вимикати електрику.

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