На Львівщині ракета РФ впала у житловій зоні: під завалами шукають людей, є жертви

На Львівщині у Золочівському районі, де у житловій зоні впала російська ракета під час масованої атаки в ніч проти 9 березня, загинуло четверо людей, триває розбирання завалів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його даними, на цей момент відомо про чотирьох загиблих у результаті атаки РФ. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. Керівник області каже, що загиблі в момент падіння ракети перебували у себе вдома.

"Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди", - додав Козицький.

За його даними, пожежу вже ліквідували, але вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

"Вічна пам‘ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих. Я просив і продовжую просити: не ігноруйте повітряну тривогу", - додав він.

Нагадаємо, у Золочівському районі Львівської області вночі 9 березня ворожа ракета впала у житловій зоні, повідомлялося про загиблих.