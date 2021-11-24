На Львівщині прийматимуть цистерни з нафтою: польський інвестор збудує термінал

У будівництво першої черги нафтобази інвестують 12 млн євро.

У Львівській обласній адміністрації досягли домовленості з компанією "Унімот Україна" щодо будівництва нафтобазового комплексу - терміналу нафтопродуктів.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці голова ЛОДА Максим Козицький, визначено дві ділянки, на яких інвестор зможе облаштувати нафтобазу. Де саме планують розташувати цей об’єкт він не уточнив.

У терміналі прийматимуть цистерни з нафтопродуктами, зливатимуть їх у резервуари, зберігатимуть та відвантажувати нафтопродукти українським споживачам автомобільним та залізничним транспортом.

“Інвестиції першої черги в об’єкт мають скласти 12 млн євро. Проєкт дозволить створити чотири десятки робочих місць”, - сказано в повідомленні.

Друга черга нафтового терміналу стане можливою за умови змін до законодавства, які сьогодні вже розглядає Верховна Рада України. Тоді представники “Унімот Україна” планують інвестувати ще 10 млн євро інвестицій та створити ще 20 робочих місць.

Також читайте У Полтавській області 20-тонна вантажівка з нафтою злетіла з дороги

Голова Львівської ОДА повідомив, що ТОВ “Унімот Україна” є дочірньою організацією польської мультиенергетичної компанії UNIMOT S.A., яка є одним з найбільших незалежних постачальників палива, скрапленого та природного газу і електроенергії на польському ринку.

Нагадаємо, у Львівській області ремонтують мостові переходи, які є частиною маршруту Мале Карпатське коло, що пов’язує основні туристичні центри регіону.

Читайте також: