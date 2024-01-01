На Львівщині працює ППО: перебувайте в укриттях

Ворожі дрони дісталися до Львівщини.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі «шахеди». Нічого не знімайте і ніде на викладайте! Не будьте помічниками окупантів", - заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Інформація уточнюється і перевіряється.

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Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.

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