На Львівщині працює ППО: перебувайте в укриттях

Триває тривожна новорічна ніч для українців.
Ворожі дрони дісталися до Львівщини.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі «шахеди». Нічого не знімайте і ніде на викладайте! Не будьте помічниками окупантів", - заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Інформація уточнюється і перевіряється.
Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях.
Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти.
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