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На Львівщині працює ППО: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Львівщині працює ППО: перебувайте в укриттях

Ілюстративне фото: працює ППО / Фото: Державна прикордонна служба України

Триває тривожна новорічна ніч для українців.

Ворожі дрони дісталися до Львівщини. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі «шахеди». Нічого не знімайте і ніде на викладайте! Не будьте помічниками окупантів", - заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Інформація уточнюється і перевіряється. 

Не нехтуйте особистою безпекою. Перебувайте в укриттях. 

Також в Одесі раніше локалізували пожежі, які спалахнули унаслідок ворожої атаки

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві сталися прильоти

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