На Львівщині померла найстарша гуска України: народилася ще в часи СРСР (фото)

Протягом останніх років Ґаґа уже втратила зір, але все одно щодня поволі обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку.

На Львівщині померла найстарша гуска України Ґаґа, якій було 38 років – більше, ніж її власнику.

Про це повідомив власник птаха, блогер і підприємець Орест Зуб.

"Ось і не стало нашої Ґаґи. До слова, вона була найстаршою гускою України та померла на 39 році життя", – зазначив блогер.

Він уточнив, що Ґаґа вилупилися з яйця 1984 року – ще в часи Радянського Союзу.

"Вона старша за мене та пережила усіх мешканців нашого невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сімʼя мого дідуся", – написав Зуб.

Власник гуски зауважив, що для його сімʼї Ґаґа була справжнім символом і родина навідувалася до неї майже щотижня. Блогер подякував сусідам, які стежили за птахом.

"Протягом останніх років Ґаґа уже втратила зір, але все одно щодня поволі обходила двір перед ґанком, пощипуючи травичку, по якій, окрім неї, вже ніхто не ходив. Настав її час відійти у пташиний рай. Земля тобі пухом, Ґаґо", – резюмував Зуб.

Найстарша гуска України / Фото: Facebook-сторінка Ореста Зуба

Нагадаємо, у Львові на 11 день після російської ракетної атаки під завалами будинку знайшли кота Черчилля. Він був зневоднений і виснажений, однак ветеринари кажуть, що кіт житиме.

Читайте також: