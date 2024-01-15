На Львівщині полковник ТЦК безпідставно виключав з обліку чоловіків: як його покарали

Посадовець безпідставно виключив з військового обліку двох офіцерів запасу з правом безперешкодного виїзду за кордон.

Золочівський райсуд Львівщини визнав винним посадовця одного з районних ТЦК та СП, полковника Петра Марусина у недбалому ставленні до військової служби. Посадовець безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на ухвалу суду в січні 2024 року.

У постанові суду йдеться, що полковник під час роботи в одному з районних ТЦК Львівщини у березні та жовтні 2022 року безпідставно виключив з військового обліку двох офіцерів запасу з правом безперешкодного виїзду за кордон.

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Зауважимо, що на період дії воєнного стану постанови ВЛК щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною комісією регіону. І тільки таким чином офіцер запасу не може бути виключений з військового обліку. У цьому ж разі документи були оформлені неналежно.

На судове засідання Марусин не з’явився, але подав заяву про визнання своєї провини у недбалому ставленні до військової служби.

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Суд визнав полковника винним у скоєнні адміністративного правопорушення та оштрафував його на 2465 грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.

До слова, раніше на Львівщині до іспитового терміну ув’язнення засудили далекобійника, який намагався вивезти свого сина за кордон, аби його не мобілізували.

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