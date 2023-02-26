На Львівщині переселенці зводять екобудинки з коноплі (фото)

На роботу запросили людей з різних куточків України, які через війну втратили свої домівки та роботу.

На Львівщині, у селі Горішнє, вимушені переселенці викупили закинуту ферму та створили екологічне виробництво, під час якого зводять будинки з коноплі.

Про це повідомляє Суспільне.

Будівництво здійснююють українці на чолі з директором громадської організації Go friends, який переїхав на Львівщину з Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Організація викупила закинуту ферму та територію довкола й почала її відновлювати.

“Ми знайшли цю ферму, почали частково викупляти. Посадили картоплю більше гектара, зібрали 7 тонн картоплі. Влітку тут працювало близько 15 переселенців і люди, які не мають робочих місць” – розповів директор.Євген Моїсеєв.

За його словами, концепція екоферми полягає в тому, що переселенці тут не лише працюватимуть і забезпечуватимуть себе продуктами, а й житимуть. Вони самі для себе зводять житло, розраховане на сотню людей.

“Ця будівля – екобудинок з коноплі. Конопля змішується з вапном і глиняний такий укріплювач. Тут є 30 кімнат. Це стовідсотковий екобудинок, він дуже теплий. У кожної сім’ї буде свій санвузол та туалет” – додав він.

Додамо, що українці можуть отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн. Подати заявку онлайн чи самостійно неможливо.

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