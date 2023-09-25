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На Львівщині пара зайнялась сексом на висоті у несподіваному місці: перехожі зняли відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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На Львівщині пара зайнялась сексом на висоті у несподіваному місці: перехожі зняли відео

Стежка у лісі / Фото: pixabay.com

Пара займалась сексом і не реагувала на перехожих.

У Львівській області пара зайнялась сексом у несподіваному місці - посеред лісу, на нафтовій вишці. Це зняли перехожі на відео. 

Про це пишуть у телеграм-каналі "Реальний Львів". Відео можна переглянути тут

Автори відео зазначають, що інцидент стався у Львівській області. Судячи з усього - відео могли зняти у Дрогобицькому районі. 

"Вийшов у ліс по гриби - тут таке", - каже автор запису. 

Пара займається коханням на нафтовій вишці / ©
Пара займається коханням на нафтовій вишці

На кадрах видно, як парочка займається коханням у незвичному місці - на нафтових вишках. Те, що внизу ходять люди і спостерігають за їхніми діями, закоханих ймовірно не цікавить. 

Наразі невідомо, коли було зняте відео. 

Нагадаємо, в Одесі пара посеред вулиці зайнялась оральним сексом. Вони не реагували на зауваження перехожих і продовжили інтим. 

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Дата публікації
Перегляди
3233
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