На Львівщині пара зайнялась сексом на висоті у несподіваному місці: перехожі зняли відео

Пара займалась сексом і не реагувала на перехожих.

У Львівській області пара зайнялась сексом у несподіваному місці - посеред лісу, на нафтовій вишці. Це зняли перехожі на відео.

Про це пишуть у телеграм-каналі "Реальний Львів". Відео можна переглянути тут.

Автори відео зазначають, що інцидент стався у Львівській області. Судячи з усього - відео могли зняти у Дрогобицькому районі.

"Вийшов у ліс по гриби - тут таке", - каже автор запису.

Пара займається коханням на нафтовій вишці

На кадрах видно, як парочка займається коханням у незвичному місці - на нафтових вишках. Те, що внизу ходять люди і спостерігають за їхніми діями, закоханих ймовірно не цікавить.

Наразі невідомо, коли було зняте відео.

Нагадаємо, в Одесі пара посеред вулиці зайнялась оральним сексом. Вони не реагували на зауваження перехожих і продовжили інтим.

Читайте також: