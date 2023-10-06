На Львівщині п'яний водій "швидкої" влаштував ДТП (фото)

На Львівщині, у Дрогобицькому районі, водій "швидкої", який сів за кермо в нетверезому стані, скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Пасажир "швидкої" та водій мікроавтобуса отримали травми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Унаслідок ДТП 37-річний водій мікроавтобуса та пасажир "швидкої" отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці встановили, що водій "швидкої" скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху в нетверезому стані. Чоловікові загрожує до трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Обставини події встановлюють. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина загинула, ще двоє, серед них п'ятирічна дитина — травмувались.

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