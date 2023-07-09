На Львівщині оштрафували стоматолога, який показував свої статеві органи у лікарні

Які мотиви вчинку чоловіка - невідомо.
У Львівській області лікар-стоматолог у приміщенні лікарні висловлювався нецензурною лайкою та оголював свої статеві органи.
Про це пише zaxid.net
Сколівський районний суд Львівської області розглянув адміністративну справу щодо лікаря-стоматолога Сколівської центральної лікарні Святослава Слюсаренка, який наприкінці травня в приміщенні лікарні виражався нецензурною лайкою та оголював свої статеві органи. Суд визнав стоматолога винним у дрібному хуліганстві та покарав його штрафом у 119 грн.
Поліцейські склали на нього адміністративний протокол.
Чоловік свою провину у вчиненому визнав та розкаявся. Суд визнав винним його у дрібному хуліганстві (ст. 173 КУпАП) та покарав його штрафом у 119 грн. Також стоматолог має заплатити 536 грн судового збору. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляції.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік у парку зняв труси та показував жінкам свій статевий орган. За це його оштрафували на 17 тисяч гривень.
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