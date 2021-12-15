На Львівщині невакцинована вчителька в суді скасувала своє відсторонення від роботи: їй виплатять 11 тис. грн

На Львівщині невакцинована вчителька в суді скасувала своє відсторонення від роботи: їй виплатять 11 тис. грн

Суд не поновив педагогиню на роботі.

У Львівській області невакцинована вчителька в суді скасувала своє відсторонення від роботи. Їй повинні виплатити понад 11 тис. грн.

Про це йдеться у рішенні Жовківського районного суду Львівської області.

Вчителька у суді заявила, що відсторонення від роботи порушує її конституційні права

Вчителька математики Сопошинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів звернулась до суду, оскільки вважала, що її відсторонення від роботи є незаконним і це порушує її конституційні, природні та професійні права.

"Вказала, що також не встановлено порядку та термінів проведення профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Звернула увагу на те, що ні трудовим договором, ні наказом про прийняття на роботу, ні посадовою інструкцією не передбачено необхідності наявності у неї профілактичного щеплення проти COVID-19", - йдеться у заяві вчительки.

Відповідач у суді пояснив, що відсторонення вчительки - це вимушений крок

Відповідач просив не задовольняти позов вчительки, оскільки її відсторони за ч.2 ст.12 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" та відповідно до переліку професій, затвердженого наказом МОЗ від 4 жовтня 2021 р. № 2153

"Відповідач зазначив, що зі сторони адміністрації Сопошинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, це був вимушений крок", - йдеться у поясненні відповідача.

Педагогиню на суді підтримали представники Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Вони просили скасувати рішення дирекції школи.

Рішення суду

Суд задовольнив позов педагогині, оскільки суддя вважає, що жінка публічно не відмовлялась від вакцинації.

"Порядок відмови від здійснення обов`язкових профілактичних щеплень визначений у частині 6 статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", в якій вказано, що якщо особа та її законні представники відмовляються від обов`язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків", - вказано в рішенні суду.

Суд не поновив вчительку на роботі, проте зобов'язав їй виплатити 11 205 гривень зарплати. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо:

У Чернігові відсторонена від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу викладачка хореографії виграла судову справу. Це перше подібне рішення, яке задовольнив суд у Чернігові.

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