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На Львівщині місцевій депутатці присудили 150 годин громадських робіт через неподану декларацію

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На Львівщині місцевій депутатці присудили 150 годин громадських робіт через неподану декларацію

УНІАН

Депутатці інкримінували порушення ст. 366-3КК України. 

У Львівській області депутатку сільської ради покарали на 150 годин громадських робіт через незаповнену декларацію

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області. 

Відомо, що жінка була депутаткою сьомого скликання Модрицької сільської ради Дрогобицького району. Жінка знаючи, що повинна подавати декларацію про доходи, проігнорувала це. Депутатці інкримінували порушення ст. 366-3КК України. 

Підозрювана під час слідства уклала угоду із прокурором, яка передбачала 150 годин виправних робіт. Суд затвердив цю угоду. 

Також Дрогобицький міськрайонний суд заборонив жінці працювати в органах місцевого самоврядування та займатись певною діяльністю, пов`язаною із виконанням функцій держави. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

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