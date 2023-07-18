На Львівщині меру та членам виконкому вручили повістки.

Меру Дрогобича, що на Львівщині, Тарасу Кучмі та членам виконкому вранці, 18 липня, на засіданні вручили повістки. Вони мають з'явитися до військкомату для уточнення облікових даних.

Про це пише Zaxid.net.

"Дали повістки всім представникам виконкому і мені, в тому числі. Це нормальне явище", – розповів Кучма.

Зі слів мера, після отримання повісток представники виконкому мають прийти у ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

Тарас Кучма також зазначив, що відповідно до закону він та посадовці міської ради мають бронювання від мобілізації і можуть бути призвані до війська за власним бажанням.

"Якщо треба буде, я як офіцер піду служити. Я просився, мені поки що відмовляють. У мене заступники всі помінялися, для них ще бронювання не оформили, вони ще не пройшли відповідну процедуру", – розповів мер.

Нагадаємо, під Києвом хлопцю вручили повістку, бо слухав російський реп на вулиці.

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