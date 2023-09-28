На Львівщині мати катувала 10-річну подругу своєї доньки: побила молотком і зв'язала на всю ніч

Жінка помстилась дитині за конфлікт з її донькою.

У Львівській області судили жінку, яка викрала 10-річну подругу своєї доньки: вона жорстоко побила дівчинку та залишила її зв'язаною на всю ніч. За це жінку засудили до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними слідства, інцидент стався в Соснівці Львівської області. Там 32-річна жінка пізно ввечері напідпитку поверталася додому. Дорогою вона зустріла 10-річну подругу своєї доньки. Між дітьми напередодні стався конфлікт, а тому мати вирішила помститися дитині за образу доньки.

Жінка, яка викрала 10-річну дитину / Фото: Прокуратура Львівської області

Жителька Соснівки силоміць затягнула дитину до квартири своєї матері, де ніхто не мешкав через ремонт, і почала жорстоко бити дівчинку.

"Вона завдала останній численних ударів по тілу руками, а також підручними засобами, зокрема дерев’яною табуреткою і металевим молотком. Після цього жінка зв’язала дівчинці руки і заклеїла рот клейкою стрічкою, щоб вона не змогла втекти чи покликати на допомогу, і закрила її у квартирі на ніч", - йдеться у повідомленні.

Наступного дня жінка повернулася, вмила потерпілу та відпустила, наказавши їй нікому не розповідати про побої.

Проте дівчинка у всьому зізналась і у неї діагностували тяжкі тілесні ушкодження. Суд визнав 32-річну жительку Львівщини винною в умисному завдаванні тяжких тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 КК України). Її засудили до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині двох зловмисників засудили до довічного ув’язнення та 15 років в'язниці за жорстоке вбивство правоохоронця.

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