На Львівщині квадроцикл впав у річку: загинула дитина

У селі Завадка Стрийського району трапилася смертельна ДТП. Внаслідок перекидання і падіння квадроцикла в річку загинув 8-річний хлопчик.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними слідства, водій квадроцикла, 38-річний житель району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та впав у річку.

Від отриманих травм хлопчик помер в автомобілі швидкої медичної допомоги. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За цим фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, на Житомирщині неповнолітній водій збив двох підлітків.

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