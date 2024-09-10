На Львівщині командир в/ч нарахував дружині 350 тисяч премії: як його покарали

У Львівській області суд покарав командира однієї з військових частин. Він влаштував на роботу власну дружину та нарахував їй премій на близько 350 тис. грн.

Про це йдеться у судовому вироку, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Командир однієї з військових частин на Львівщині підписав наказ про переведення своєї дружини на посаду позаштатної начальниці служби діловодства.

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Протягом 2023-2024 років посадовець неодноразово підписував накази про нарахування дружині премій на загальну суму близько 350 тис. грн. Водночас він не повідомляв своєму керівництву про наявність конфлікту інтересів.

Щодо командира військової частини був складений протокол про адміністративне правопорушення.

На суді чоловік визнав провину. Він зазначив, що він раніше не притягувався до відповідальності за корупційні діяння. Суд покарав командира, призначивши йому 3 400 грн штрафу.

До слова, на Львівщині засудили 41-річного чоловіка, якого спочатку військові частини відмовлялись брати на службу, а згодом він проігнорував повістку, бо був нетверезий.

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