На Львівщині киянин підірвав авто з чотирма людьми: фото

Чоловік влаштував вибух, бо не хотів повертати гроші, які йому дали постраждалі, аби той придбав автівки за кордоном.

На Львівщині біля державного кордону з Польщею киянин підірвав авто з чотирма людьми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

27 травня о 14.20 до поліції надійшло повідомлення про вибух в автомобілі Mitsubishi,який стався на парковці одного з готелів, розташованого у Львівському районі неподалік державного кордону з Республікою Польща.

Як встановили правоохоронці, в автомобілі вибухнула граната, ймовірно Ф-1, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали пасажири - 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, а третій - віком 43 роки. Усі мешканці Київської області.

Також проведеними заходами було встановлено, що гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих - 41-річний киянин, з яким вони мали спільний "бізнес-проєкт".

Кілька тижнів тому зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому по кілька тисяч доларів США, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати "клієнтам".

Знайомі передали чоловіку значну суму, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив. За деякий час "клієнти" почали дедалі активніше цікавитись, чому ж вони досі не отримали свої автомобілі. Тоді зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону і разом з майбутніми власниками приїхали на Львівщину зустрічати авто, яких не існує.

Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх "клієнтів". Коли всі сіли в автомобіль Mitsubishi, він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яка вибухнула, травмувавши людей, які були у салоні. На щастя, ніхто з них не загинув.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримано чоловіка, котрий обікрав автівку військової.

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