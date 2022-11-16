На Львівщині графік погодинних відключень електроенергії стане цілодобовим: що це означає

Місцева влада закликала зробити запас харчів та води, підготувати теплий одяг та аптечку, зарядити телефони і павербанки.

На Львівщині графік погодинних відключень електроенергії від 17 листопада триватиме цілодобово – тобто обмеження діятимуть не лише у період від 07:00 до 22:00, а впродовж усієї доби.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це означає, що НЕК "Укренерго" запроваджує обмеження не лише у проміжку від 07:00 до 22:00, а впродовж усієї доби. Відключення триватимуть, як і раніше, 4 години, але кожну групу споживачів відключатимуть двічі на день", – пояснив голова області.

Він зазначив, що оновлений графік відключень світла можна переглянути на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Козицький також повідомив, що це все вимушені дії через масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. Над виправленням ситуації цілодобово працюють енергетики.

"Зробіть запас води й харчів, підготуйте теплий одяг та аптечку, зарядіть телефони і павербанки, придбайте радіоприймач, підтримуйте ЗСУ", – закликав голова Львівської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти 15 листопада випустили по Львівщині 13 ракет, більшість з яких вдалося збити. Проте критичних ушкоджень зазнали три об’єкти енергетичної інфраструктури в області, і без світла опинилися 2 млн жителів регіону. Вдень 16 листопада фахівці вже приєднали до мережі близько 90% населення.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, після ракетних атак відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів.

За оцінками аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, період відключення електроенергії в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз.

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