На Львівщині голова військкомату з очільницею ВЛК торгували довідками про непридатність до служби (фото)

ДБР повідомило про підозру начальнику одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Львівської області та в.о. голови військово-лікарської комісії цього військкомату, які організували сталу схему отримання хабарів за видавання документів щодо непридатності до військової служби.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що начальник центру комплектування попросив виконувачку обов'язків голови ВЛК надати призовнику висновок військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. Остання вигадала уявну хворобу військовозобов’язаному та надала довідку про тимчасову непридатність до військової служби.

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Крім того, до злочину посадовець залучив свого водія, який виконав місію посередника та отримав для нього гроші у громадянина. Згідно зі схемою, чоловік отримав документи, які дають йому право безперешкодно виїхати за межі України.

Підозрюваних викрили на "гарячому" під час отримання від військовозобов’язаного 3 тисяч доларів США. Начальник ТЦК та в.о. голови ВЛК підозрюються в одержанні службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Дії водія кваліфіковано як пособництво у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Наразі перевіряються й інші факти можливих злочинних дій, вчинених даною групою.

Вказаним особам може загрожувати покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування триває. ДБР наголошує. що жоден зловмисник не уникне відповідальності.

"Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо викорінення злочинних схем в Центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати). Така робота триває в усіх регіонах країни", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові викрили інспектора патрульної поліції на хабарі за уникнення мобілізації. Наразі відкрито кримінальну справу і вирішується питання про обрання запобіжного заходу чоловіку.

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