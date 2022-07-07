На Львівщині екскаватор зачепив стрілою лінію електромережі: бетонний стовп розчавив чоловіка

У Стрийському районі екскаватор перекинув електроопору на приватне подвір’я. Унаслідок аварії випадково загинув чоловік, що жив поряд.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

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"Як попередньо встановили правоохоронці, під час виконання будівельних робіт екскаватор під керуванням 27-річного мешканця Івано-Франківської області зачепив стрілою лінію електромережі. Внаслідок цього бетонний стовп, що її тримав, впав на власника подвір’я - 56-річного львів’янина. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше стало відомо, що у Тернопільській області водій КАМАЗу переїхав чоловіка, який відпочивав на дорозі.

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