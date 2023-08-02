Двоє водіїв електросамокатів потрапили до реанімації після ДТП на Львівщині

В одній з аварій у селі поблизу Львова постраждала 10-річна дівчинка.

Упродовж однієї доби на Львівщині сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участі водіїв електросамокатів. В обох випадках постраждалих з важкими тілесними ушкодженнями доставили до реанімації.

Про це повідомили в середу, 2 серпня, у поліції Львівської області.

1 серпня близько 15:20 у селі Сухоріччя Львівського району відбулося зіткнення електросамоката, яким керувала 10-річна місцева мешканка, та автомобіля "ГАЗ 3110" під керуванням 31-річного місцевого жителя. Внаслідок ДТП дівчинка з тілесними ушкодженнями була госпіталізована до реанімації.

Тієї ж доби, близько 23:30 на проспекті Червоної Калини у Львові відбулося зіткнення автомобіля "Dodge Durango", яким керував 32-річний львів’янин, та електросамоката під керуванням 22-річного місцевого мешканця. Потерпілий також потрапив до реанімації.

“За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років”, - повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталася смертельна аварія, у якій загинув 20-річний хлопець. Троє людей отримали травми.

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