На Львівщині два хлопчики, граючись з автівкою, наїхали на свого маленького брата

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля травмований однорічний хлопчик. Автомобіль "ВАЗ-2106", у якому перебували двоє хлопчиків, покотився та наїхав на їх молодшого брата, який стояв перед транспортним засобом.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Подія сталась в одному з сіл Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, троє братів – місцевих жителів віком 13, 11 та 1 рік 4 місяці – грались на території домогосподарства. Двоє старших сіли в батьківський автомобіль "ВАЗ-2106", який стояв на подвір’ї, молодший у цей час стояв перед транспортним засобом. В якийсь момент автомобіль покотився та наїхав на дитину. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", - розповіли у поліції.

За цим фактом слідчі відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

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