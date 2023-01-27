На Львівщині діють аварійні відключення світла: що відомо

У п'ятницю, 27 січня, у Львівській області запровадили аварійні відключення світла. Сталося це у зв’язку з перевищенням ліміту споживання в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

"У п'ятницю НЕК "Укренерго" встановило ліміт споживання для Львівщини на кожну годину доби окремо - від 445 мегават мінімально вночі до 532 мегават максимально вдень", - наголошують у компанії.

Зазначається, що наданий обсяг електроенергії покриває орієнтовно лише половину потреб споживачів у Львові та області. Саме тому на Львівщині продовжує діяти графік погодинних відключень: крім помаранчевих, у вимкненнях будуть задіяні білі клітинки графіку "Можливі відключення".

"Черговий обстріл російськими окупантами енергетичних об'єктів України вчора додатково погіршив ситуацію в енергосистемі. Енергетичні об'єкти не можуть працювати у режимі, який був до війни", - йдеться у повідомленні.

Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті loe.lviv.ua у розділі "Чому немає світла" або з допомогою чат-ботів "Львівобленерго"у Viber/Telegram.

Як повідомлялося, 27 січня в Одесі не будуть працювати трамваї та тролейбуси через проблеми з електроенергією.

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