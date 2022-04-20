На Львівщині демонтують "вічний вогонь" та перейменують вулиці, назви яких пов'язані з "рускім міром": фото

На Львівщині демонтують "вічний вогонь" та перейменують вулиці, назви яких пов'язані з "рускім міром": фото

У м. Дрогобич Львівської області в середу, 20 квітня, демонтували "вічний вогонь".

Також у місті планують перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з "рускім міром".

Про це повідомив депутат Дрогобицької міської ради Михайло Задорожний.

Депутат наголосив, що демонтувати усі радянські символи варто було ще 30 років тому, проте зараз випала історична нагода позбутись усього радянського, що ще залишилось у місті.

Фото: Михайло Задорожний

"20 квітня 2022 р. комунальні служби приступили до виконання рішення сесії Дрогобицької міської ради про проведення повної дерусифікації у Дрогобицькій громаді. Зараз відбувається демонтаж Меморіалу слави на перехресті вулиць Самбірської та І.Франка (так званий "вічний вогонь")", - повідомив Михайло Задорожний.

Депутат також додав, що 21 квітня Дрогобицька міська рада планує перейменувати ряд вулиць у громаді.

Фото: Михайло Задорожний

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