На Львівщині чоловік зробив дружині "2 групу інвалідності" та хотів виїхати за кордон: як усе закінчилось

Чоловік хотів уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

У Львівській області оштрафували чоловіка, який виготовив дружині фальшиве посвідчення про "другу групу інвалідності" та намагався таким чином виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду Львівської області.

За даними суду, підозрюваним є уродженець Маріуполя Донецької області. Він у вересні 2023 року звернувся до невідомого, щоб підробити документи. Зокрема, той виготовив підозрюваному фальшиву нотаріально засвідчену копію пенсійного посвідчення, в якому йшлось, що у його дружини є 2 група інвалідності. Таким чином підозрюваний хотів уникнути служби в армії та виїхати за кордон.

20 жовтня 2023 року чоловік намагався виїхати за кордон через пункт пропуску Рава-Руська у Львівській області. Там він показав прикордонникам фальшивий документ. Проте його викрили.

Жовківський районний суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст. 27 та ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Його оштрафували 1360 грн.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Польщі оштрафували українця, який незаконно перевіз гроші у машині.

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