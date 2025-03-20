На Львівщині чоловік жорстоко вбив подружжя

Тепер зловмисник решту свого життя проведе у в'язниці.

В одному з сіл Стрийського району чоловік під час побутового конфлікту вбив своїх односельчан. Максимальне покарання, що йому загрожує – довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 69-річний місцевий мешканець під час конфлікту завдав чисельних ударів ножем своїм односельчанам - 67-річному власнику домогосподарства та його 64-річній дружині. Від отриманих травм вони померли на місці.

Після цього зловмисник переховувався, однак його затримали.

У поліції зазначили - максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті 33-річний батько зарізав свою 1-річну дитину. Більше про це читайте у новині.

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