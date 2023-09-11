На Львівщині чоловік зґвалтував дівчину, яка була у безпорадному стані

На Львівщині поліцейські розшукали та затримали 34-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину. Він вчинив злочин у стані сп’яніння.

Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

"34-річний чоловік зґвалтував 15-річну дівчину, скориставшись її безпорадним станом. На час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і після злочину втік з місця події", - йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його. Слідчі, за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки 30-річного родича потерпілої.

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