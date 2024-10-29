На Львівщині чоловік зарізав подружжя односельців: подробиці моторошної події

До вбивства подружжя причетний 69-річний односельчанин, з яким у них був конфлікт.

У Стрийському районі на Львівщині правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві подружжя.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"В одному з сіл Стрийського району затриманий вбив своїх односельчан — чоловіка і дружину, під час побутового конфлікту. Максимальне покарання, що йому загрожує – довічне позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція отримала повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя на подвір’ї домогосподарства. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблий – 67-річний власник домогосподарства. Також в будинку було знайдено тіло його 64-річної дружини. Обидва тіла були з численними ножовими пораненнями.

Встановлено, що до вбивства причетний 69-річний односельчанин подружжя, з яким у них був конфлікт. Напередодні ввечері він прийшов до сусідів, де вчинив сварку, яка переросла у бійку, внаслідок якої завдав подружжю смертельні поранення та втік.

Поліцейські швидко знайшли і затримали підозрюваного. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох осіб. Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування і найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, поблизу вокзалу в Стрию сталася бійка між двома незнайомцями – 66-річним та 31-річним чоловіками. Внаслідок побиття старший чоловік помер.

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