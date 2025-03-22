На Львівщині чоловік з ножем накинувся на перехожих: загинула жінка

Зловмисник відбуватиме термін.
У Львівській області чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, напав на вулиці з ножем на жінку та чоловіка. Жінка від отриманих поранень померла у лікарні.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.
За даними слідства, зловмисник спочатку завдав поранень чоловіку, а потім вдарив і жінку.
"Потім нападник втік з місця події, але його затримали правоохоронці. Постраждала жінка померла в лікарні наступного дня через отримані травми. Інший потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні відомства.
Суд визнав винним 34-річного місцевого мешканця у закінченому замаху та умисному вбивстві, які були вчинені з хуліганських мотивів особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Йому призначили покарання - 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті 33-річний батько зарізав свою 1-річну дитину. Більше про це читайте у новині.
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