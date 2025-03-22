На Львівщині чоловік з ножем накинувся на перехожих: загинула жінка

У Львівській області чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, напав на вулиці з ножем на жінку та чоловіка. Жінка від отриманих поранень померла у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, зловмисник спочатку завдав поранень чоловіку, а потім вдарив і жінку.

"Потім нападник втік з місця події, але його затримали правоохоронці. Постраждала жінка померла в лікарні наступного дня через отримані травми. Інший потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні відомства.

Суд визнав винним 34-річного місцевого мешканця у закінченому замаху та умисному вбивстві, які були вчинені з хуліганських мотивів особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство. Йому призначили покарання - 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті 33-річний батько зарізав свою 1-річну дитину. Більше про це читайте у новині.

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