На Львівщині чоловік вночі відрізав голову сусідові

Між чоловіками спалахнув конфлікт, що закінчився вбивством.

У Новому Роздолі поліція затримала 44-річного чоловіка, який жорстоко вбив свого 33-річного сусіда.

Про це повідомили у Нацполіції Львівщини.

Близько опівночі 6 грудня поліцейським повідомили, що в квартирі одного з будинків на вулиці Бандери в Новому Роздолі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого власник квартири за допомогою кухонного ножа відрізав голову 33-річного чоловіка, що призвело до його смерті. Поліцейські затримали зловмисника.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці. Після скоєного зловмисник намагався вкоротити собі віку.

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