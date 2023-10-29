На Львівщині чоловік викрав у військового автомат, щоб похизуватись перед родичами

Чоловік викрав у військовослужбовця, з яким разом їхав у поїзді, автомат Калашникова та поїхав зі зброєю до родичів, щоб похизуватися.

На Львівщині суд покарав чоловіка, який викрав автомат у військовослужбовця, з яким разом їхав у поїзді.

Про це передає Zaxid.net з посиланням на матеріали суду.

Інцидент трапився 9 грудня 2022 року у поїзді "Дніпро-Львів". Чоловік їхав у сусідньому купе з військовослужбовцем, який мав при собі автомат Калашникова.

За інформацією видання, чоловіки разом розпивали алкоголь. Після прибуття до Львова, коли військовий вийшов з купе і залишив зброю, сусід викрав автомат "АКС-74". Після цього він спокійно пішов зі зброєю на маршрутку та поїхав до своїх батьків.

У суді чоловік визнав свою провину та розкаявся, пояснивши, що викрав автомат, аби похизуватися перед родичами.

Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Чи покарали військового за таке безвідповідальне ставлення до зброї, не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що на Волині чоловік вкрав у поліцейського автомат і втік.

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