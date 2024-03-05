На Львівщині чоловік вигадав, як уникнути мобілізації та виїхати за кордон: чим це закінчилось

У Львівській області чоловік виготовив фальшиву довідку про тяжкі хвороби його дитини, щоб уникнути мобілізації та втекти за кордон. Проте його затримали на пункті пропуску.

Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області.

За даними суду, уродженець Львівщини у грудні 2023 року вирішив уникнути мобілізації та втекти за кордон. Для цього він підробив довідку про тяжкі захворювання у його дитини та, що малеча потребує трансплантації одного із органів.

18 лютого 2024 року на пункті пропуску "Грушів" ухилянт показав прикордонникам фальшиву довідку "про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок 4 ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу". Проте його викрили та не пропустили.

Під час розслідування житель Львівщини провину визнав та уклав угоду зі слідством.

Суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 тис. грн.

Вирок суду

Нагадаємо, у Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з особами призовного віку.

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