На Львівщині чоловік отримав термін через неявку до військкомату: як він пояснив свій вчинок 

Чоловік заявив, що не хоче воювати через стан здоров’я та низьку вагу.

У Львівській області суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації – військовозобов’язаний отримав повістку та не прийшов до військкомату. Суд призначив йому три роки тюрми.

Про це пише ZAXID.net з посиланням на вирок суду.

Як вказано у вироку суду, чоловік наприкінці травня 2023 року отримав повістку, він прийшов до призовної дільниці, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний здоровим та придатним до військової служби. Після цього він повинен прийти до військкомату для відправлення до військової частини, однак проігнорував повістку. Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді обвинувачений розповів, що не прийшов на відправку, бо боявся, що йому скажуть служити у військовій частині, яка розміщена близько до зони бойових дій. Він також заявив, що, враховуючи його незадовільний стан здоров’я та вагу у 49 кг, він буде "лише черговою мішенню для ворога".

Обвинувачений також зазначив, що до оголошеного в Україні воєнного стану він був непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час.

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання – три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації через стан свого здоров'я і побоювання, що його дружина стане вдовою.

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